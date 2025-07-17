»ÔÀî ÛÙ ¥­¥ã¥¹¥¿ー¡§¤³¤³¤«¤é¤Ïµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¾®Ìî¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ ¾®Ìî ÏÂµ× µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡§¤¢¤¹18Æü¤ÎÅ·µ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ ¾®Ìî¡§¤¢¤¹18Æü¤Ï¡¢¤Ï¤¸¤á¤¯¤â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃëÁ°¸å¤«¤é¤ÏÀ²¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤Ï¤³¤ÎÀèÀ²¤ì¤Æ¡¢ÌÔ½ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£18Æü¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡£ ¾®Ìî¡§ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Æ¶Á¤¬¡¢º£½µ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Î±«¤Î¹ß¤ë¾ì½ê¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·µ¤¤ÏÉáÄÌ¡¢À¾¤«¤é