7·î17Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö16Æü¡Ë¡£¥ß¥ë¥¦¥©ー¥­ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ûー¥¹¥ÈGM¡Ê¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¡ØThe Athletic¡Ù¤Ø¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¡¢¥¯¥ê¥¹¡¦¥ß¥É¥ë¥È¥ó¡Ê¸½¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥¦¥£¥¶ー¥º¡Ë¡¢¥É¥ê¥åー¡¦¥Û¥ê¥Çー¡Ê¸½¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡Ë¡¢¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¦¥í¥Ú¥¹¡Ê¸½¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¯¥ê¥Ã¥Ñー¥º¡Ë¤é