»²µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤ÎÅê³«É¼¤Þ¤Ç£³Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁªµóÀï¤â½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ëÃæ¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÇÁÊ¤¨¤ò¶¯¤á¤ë³Æ¸õÊä¤ÎÆ°¤­¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£