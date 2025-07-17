¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ïº£²ÆÀÑ¶ËÅª¤ÊÆ°¤­¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØSkySport¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Ð¥¤¥ä¡¼¡¦¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë32ºÐ¤Î¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½MF¥°¥é¥Ë¥È¡¦¥¸¥ã¥«¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤È¤¤¤¦¡£Êì¹ñ¥¹¥¤¥¹¤ÎÌ¾ÌçFC¥Ð¡¼¥¼¥ë¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ã¥«¤Ï2010Ç¯7·î¤ËÆ±¥¯¥é¥Ö¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¾º³Ê¤¹¤ë¤È¡¢2012Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ë°ÜÀÒ¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿Æ±Áª¼ê¤Ï2016Ç¯7·î¤Ë¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×