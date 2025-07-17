°¤±ê¤ò²¼¤·¡¢¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤ò¼õ¤±¤ëÂç¤ÎÎ¤¡áIG¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçÁêËÐÌ¾¸Å²°¾ì½ê5ÆüÌÜ¡Ê17Æü¡¦IG¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë3¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¿·²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤Ï°¤±ê¤ò°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·½Ð¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤òÌÈ¤ì¤Æ4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£²£¹ËË­¾ºÎ¶¤Ïº¸Â­¿Æ»Ø¤ÎÉé½ý¤ÇµÙ¾ì¤·¤¿¡£Âç´Ø¶×ºù¤Ï°¤ÉðÑî¤ò´ó¤êÀÚ¤ê¡¢º£¾ì½ê½é¤ÎÏ¢¾¡¤ÇÇòÀ±¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤¿¡£´ØÏÆ¤Ï¤È¤â¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£Ì¸Åç¤Ï°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÆâÌµÁÐ¤Ë¶þ¤·¤Æ½é¹õÀ±¡£¼ãÎ´·Ê¤Ï¾®·ë¹â°Â¤Ë²¡¤·ÅÝ¤µ¤ì¤Æ3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£°ÂÀÄ¶Ó¤È¹â°Â¤Ï4¾¡ÌÜ