¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×MONSTA X¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢´°Á´ÂÎ¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤¹¡£6¿Í¤Î´°Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÏÌó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤¦Âç·¿¸ø±é¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ò¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¡¢¡ÈÃË¤Î¿§µ¤¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¿¼¤¤ÌÜ¤Ä¤­Íè¤ë7·î18¡Á20Æü¡¢MONSTA X¤Ï¥½¥¦¥ë¾¾Ô³¡Ê¥½¥ó¥Ñ¡Ë¶èKSPO DOME¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯µ­Ç°¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö2025 MONSTA X CONNECT X¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£Æ±¸ø±é¤Ï¡¢µî¤ë2022Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖNO LIMIT TOUR i