15Æü¡¢31Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³é¿åÂÐºöËÜÉô¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¾å±Û»Ô¤Ç¤Ï¡¢Àá¿å¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÔÆâ¤ÎÈþÍÆ±¡¤«¤é¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¸á¸å2»þ¤´¤í¤Î¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¡£ÆÞ¤ê¶õ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢17Æü¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï34.5¡î¤ÈÌÔ½ëÆü¤ËÇ÷¤ë½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸©Æâ³ÆÃÏ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Â¼¾å»Ô¤Ç36.5¡î¡¢»°¾ò»Ô¤Ç35.9¡î¤Ê¤É¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¾å±Û»Ô¤Ï17Æü¡¢¿åÆ»¿å¤Î¿å¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀµÁ±»û¥À¥à¤ÎÃù¿åÎ¨¤¬Äã²¼¤·¡¢¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿±«¤¬º£¸å¤â¸«¹þ¤á