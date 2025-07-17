µ¤¾Ý¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¡18Æü(¶â)¤ÎÅ·µ¤ ¾å±ÛÃÏÊý¤Ï¡¢Ä«¤Ï±À¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬³ÆÃÏ¤È¤âÃëÁ°¤«¤éÀ²¤ì¤Æ¶¯¤¤Æüº¹¤·¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ Ãæ±ÛÃÏÊý¤Ï¡¢ÆüÃæ¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹­¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Å·µ¤¤ÎÊø¤ì¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï35¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ Ä¹²¬»Ô¡¦»°¾ò»Ô¼þÊÕ¤Ï¡¢Ä«¤Ï±À¤Î¹­¤¬¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤ÎÃëÁ°¤«¤éÀ²¤ì¤Æ¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤Ïµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ