¥É¥é¥Þ¡Ø¥«¥ì¤ÎÉô²°¤È3¿Í¤Î¥«¥Î¥¸¥ç¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¿Ëè½µÅÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¤¬7·î12Æü¤ËÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤é1½µ´Ö¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¤À¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¹¬¤»¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤âËþÂ­¤²!?¤ÊSWEET STEADY ÇòÀÐ¤Þ¤æ¤ß¢£´¶Æ°Åª¤Ê¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤â¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï»È¤¤²ó¤·!?ËÜºî¤Ï¡¢SWEET STEADY ÇòÀÐ¤Þ¤æ¤ß¤ÈCANDY TUNE Î©²Ö¶×Ì¤¤¬¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢Éô²°¤ÇÆ±¤¸ÃËÀ­¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤Ä½÷»Ò3¿Í¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢