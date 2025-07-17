É÷´Ö¹¨Ìð¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¢¤ë¿ÍÊª¤È¤âÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥§¥Õ¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤¹¤ì¤Ð²û¤«¤·¤ÎÁª¼ê¤À¤í¤¦¡£ÃçÂ¼µþ²í¡£¥¸¥§¥Õ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼½Ð¿È¤Ç13Ç¯¤ÎU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò·Ð¸³¤·¡¢15Ç¯¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¾º³Ê¡£¤½¤Î¸å¤ÏYS²£ÉÍ¤äÎ°µå¤ò·Ð¤Æ¡¢³èÌö¤Î¾ì¤ò¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ø°Ü¤·¡¢24Ç¯¤Ë¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¹ñÀÒ¤â¼èÆÀ¤·¤¿29ºÐ¤ÎMF¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃçÂ¼¤ÏÉ÷´Ö¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¥¿¥ó¥Ô¥Í¥¹¡¦¥í¡¼¥Ð¡¼¥º¤Ë20Ç¯¤«¤éºòµ¨¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£