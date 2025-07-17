´Ú¹ñ¤Î4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦BLACKPINK¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖJUMP¡×¤ÎÁ´À¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¿·¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï2022Ç¯°ÊÍè¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¡Ú²èÁü¡ÛÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤Î¿·¶Ê¡ª¥·¥ó¥°¥ë¡ÖJUMP¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ÖJUMP¡×¤Ï¡¢5Æü¡¢6Æü¤Î´Ú¹ñ¡¦¹âÍÛÁí¹ç±¿Æ°¾ì¸ø±é¤è¤ê³«Ëë¤·¤¿¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØBLACKPINK WORLD TOUR IN GOYANG¡Ù¤Î½éÆü¸ø±é¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¥Æ¥£¥¶¡¼±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¾å¤Ë¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿