»³ÅÄ¿·¤Ï·ÀÌó¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ê¡¢½Ð¾ì¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿EAFF E-1Áª¼ê¸¢¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢7·î8Æü¤Î¥Û¥ó¥³¥ó¡¦¥Á¥ã¥¤¥ÊÀï¡Ê6-1¡Ë¤ÇÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿FW»³ÅÄ¿·¤Ï¡¢7·î16Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ3²óÀï¤ÎÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈSCÁêÌÏ¸¶¤Î»î¹ç¸å¡¢µ­¼ÔÃÄ¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤­¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢¶áÆüÃæ¤Ë¤âÅÏ²¤¤¹¤ë»³ÅÄ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤òÀï¤¦¤³¤È¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£J1¤ÎÀîºê¤ÏPKÀï¤ÎËö¤ËJ3