²áµî¤Ë¤Ï¸å·Ñ¼Ô¸õÊä¤ÎÂà¼Ò¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤³¤È¤â   ¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²¿¿Í¤«¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼«¼Ò¡Ë¥°¥ëー¥×¼Ò°÷¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¡×――¡£ ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¡ÊSBG¡Ë²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹¤ÎÂ¹ÀµµÁ»á¤¬¡¢¸å·Ñ¼ÔÁª¤Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¼«¿È¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¬Ãå¼Â¤Ë°é¤Á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ 6·î27Æü¤Î³ô¼çÁí²ñ¤Ç¡¢¸å·Ñ¼Ô¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤¿¡£Â¹»á¤Ï¡Ö¤¤¤Ä²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦µ¤»ý¤Á¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£ ¤³