Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤¬7·î17Æü¤ÎÄ«¡¢ÆÁÅç»Ô¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡Ö¥¬¥½¥ê¥óÀÇ¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¡×¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢»²µÄ±¡Áªµó¤ÇÅÞ¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¸õÊä¤Î±þ±ç±éÀâ¤Î¤¿¤á¡¢17Æü¤ÎÄ«¡¢ÆÁÅç»Ô¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½¡Ë¡Ö¡ÊÆÁÅç¤Ï¡Ë¼Ö¼Ò²ñ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤È¤¹¤ë¤È¥ê¥Ã¥¿ー25±ß¡¢40¥ê¥Ã¥¿ー¤Ç1000±ß¤âÍ¾·×¤ËÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öº£¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¡¢³§¤µ¤ó¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤