2024Ç¯12·î¤ËºÇ¾å³¬¤Î38³¬¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ú¥¶ ¥í¥¤¥ä¥ë¥Ñ¡¼¥¯¥Û¥Æ¥ë ¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯ Åìµþ¼®Î±¡Û¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥¢¡£¥¹¥¤¡¼¥È¤ä¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥­¥ó¥°¡¢¥À¥Ö¥ë¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ä¥¤¥ó¤Ê¤É8¥¿¥¤¥×¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥¢ÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÀìÍÑ¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤ÎÄ«¿©¤Ë¤¯¤ï¤¨¡¢¥«¥¯¥Æ¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¤É¤Î¥Õ¡¼¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÍÑ°Õ¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÄ¯Ë¾¤ÎÁÇÅ¨¤ÊµÒ¼¼¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¥¹¥¤¡¼¥È¥­¥ó¥°¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÃÄ¯Ë¾¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥í¥¢38³¬¤Ë¤¢¤ë¥¨