¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï17Æü¡¢ÌÐÌÚ±É¸ÞÏºÆâÌî¼ê¤¬16Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Çº¸É¨È¾·îÈÄ¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Éüµ¢»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤¤¤¦¡£ÌÐÌÚ¤Ï³ÚÅ·¤«¤é¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡ÊFA¡Ë¤Ç°ÜÀÒ¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¡£»°ÎÝ¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬6·î¤«¤é½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸º¤ê¡¢º£·î8Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤ò³°¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£º£µ¨¤Ï53»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨2³ä4Ê¬¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢16ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£