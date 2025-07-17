Åìµþ»þ´Ö17:20¸½ºß ¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô 24498.95¡Ê-18.81-0.08%¡Ë Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô 3516.83¡Ê+13.05+0.37%¡Ë ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô 23113.28¡Ê+70.38+0.31%¡Ë ´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô 3192.29¡Ê+5.91+0.19%¡Ë ¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô 8639.02¡Ê+77.26+0.90%¡Ë ¥¤¥ó¥É£Ó£Å£Î£Ó£Å£Ø£³£°¼ï 82418.38¡Ê-216.10-0.26%¡Ë £±£·Æü¤Î¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¡¢Èæ³ÓÅªÇã¤¤¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤â¡¢¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ê¤É¤ÏÁ°Æü½ªÃÍ¤ò¶´¤ó¤Ç