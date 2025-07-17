ËèÇ¯2·î¤Î15Æü¤È16Æü¤Î2Æü´Ö³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½©ÅÄ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÅß¤ÎÅÁÅý¹Ô»ö²£¼ê¤Î¤«¤Þ¤¯¤é¤¬¡¢ÍèÇ¯¤«¤é»î¸³Åª¤Ë2·î¤ÎÂè2¶âÍËÆü¤ÈÅÚÍËÆü¤ËÆüÄø¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í¶µÒ¤ÎÂ¥¿Ê¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤â¤Æ¤Ê¤¹ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¤è¤ê»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶­¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤Þ¤¯¤é¤ò¼çºÅ¤¹¤ë²£¼ê»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ï17Æü¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢³«ºÅÆü¤ò2029Ç¯¤Þ¤Ç»î¸³Åª¤Ë2·î¤ÎÂè2¶âÍËÆü¤ÈÅÚÍËÆü¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£²£¼ê»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ髙