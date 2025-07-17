65ºÐ¤ò¶­¤Ë¾ã³²¼ÔÁí¹ç»Ù±çË¡¤Ë´ð¤Å¤¯µëÉÕÈñ¤Î¿½ÀÁ¤¬µÑ²¼¤µ¤ì¡¢¼«¸ÊÉéÃ´¤¬À¸¤¸¤ë²ð¸îÊÝ¸±¤ÎÍøÍÑ¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÉÔÅö¤À¤È¤·¤Æ¡¢Ç¾À­¤Þ¤Ò´µ¼Ô¤ÎÅ·³¤Àµ¹î¤µ¤ó¡Ê76¡Ë¤¬ÀéÍÕ»Ô¤Ë½èÊ¬¼è¤ê¾Ã¤·¤Ê¤É¤òµá¤á¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¾å¹ð¿³È½·è¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛÂè1¾®Ë¡Äî¡Ê²¬Àµ¾½ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï17Æü¡¢¡Ö²ð¸îÊÝ¸±¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¤À¡×¤È¤Î½éÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¡£ºÛÈ½´±5¿ÍÁ´°÷°ìÃ×¤Î·ëÏÀ¡£²ð¸îÊÝ¸±Ë¡¤Ï¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÏÍ×²ð¸îÇ§Äê¤Ë¤è¤êµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤ÈÄê¤á¤ë¡£