¢¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°À¾Éð¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê£±£·Æü¡¦¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡ËÆüËÜ¥Ï¥à¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¤¬ÀèÀ©¤Î£±£¹¹æ£³¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£½é²ó£±»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤ÇÀ¾Éð¤ÎÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¤¬Åê¤¸¤¿¿¿¤óÃæ¤Ø¤Î£±£³£³¥­¥í¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢ÂÇµå¤Ïº¸ÍãÀÊÃæÃÊ¤Ø¡£¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤òÆÈÁö¤¹¤ë£±£¹¹æ£³¥é¥ó¤ËµåÃÄ¹­Êó¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö½é²ó¤«¤é¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¥µ¥¤¥³¡Á¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£