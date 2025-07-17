¡ÎÅ·¹ÄÇÕ3²óÀï¡¢J1¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì 0-1 J1À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢7·î16Æü¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¥ì¥â¥ó¥¬¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÊ¿ÄÍ¡Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ÅÆî¤Ï¡¢À¶¿å¤Ë0-1¤ÇÇÔÀï¡£±äÄ¹ÀïÁ°È¾16Ê¬¤ËÁê¼ê¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤òµö¤·¤Æ¡¢Å·¹ÄÇÕ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£¸ø¼°Àï10»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿FW¾®ÅÄÍµÂÀÏº¤Ï¡¢Î¢È´¤±¤«¤éÀä¹¥µ¡¤ò·Þ¤¨¤ë¤âÆÀÅÀ¤Ç¤­¤º¡£º£µ¨¤è¤ê¥Ï¡¼¥Ä¡Ê¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¡Ë¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤¿ÇØÈÖ¹æ9¤Ï¡¢²ù¤·¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼ê