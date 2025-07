ラッパーTOKONA-Xのドキュメンタリー「KING OF BULLSH*T-THE SAGA OF TOKONA-X-」(キング・オブ・ブルシットザ・サガ・オブ・トコナエックス)を7月25日(金)よりシネマート新宿、池袋シネマ・ロサ、8月15日(金)よりアップリンク京都、8月22日(金)よりサツゲキ(札幌)で1週間限定の上映、地元名古屋でも7月25日(金)から再上映が決定! KING OF BULLSH*T-THE SAGA OF TOKONA-X- ラッパーTOKONA-Xのドキュメンタリー