¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç¥´¡¼¥ë¤òÎÌ»º¤·¤¿¸å¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¶ìÆñ¤Î»þ¤ò²á¤´¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¤Ï¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Ç´°Á´Éü³è¤Ê¤ë¤«¡£¸Å¶¶µü¸è¤Ï¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯£³Ç¯È¾¤Ç85¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤ò°ú¤ÃÄó¤²¡¢º£Ç¯£±·î¤Ë¥ì¥ó¥Ì¤Ë°ÜÀÒ¡£²¤½££µÂç¥ê¡¼¥°¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¤Ç¤Î2024-25¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤Ï¡¢½Ð¾ì£¶»î¹ç¤Ç£°¥´¡¼¥ë£°¥¢¥·¥¹¥È¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£Íè²Æ¤Ë¤ÏËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¸¢Íø¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ê