オーストラリア出身のシンガーソングライター・Yorkeと川谷絵音。国境を越えたコラボ曲「sorry in advance feat. indigo la End」をリリースした両者による対談が実現した(MVは本日7月17日公開)。今回のコラボは、indigo la Endが2023年〜2024年にかけて開催したワンマンツアー『藍衆』の登場SEとして、Yorkeの楽曲「like in the movies」を使用したことがきっかけ。昨年5月に本誌がバンドを取材した際、川谷は「26公演ずっと流