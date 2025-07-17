µð¿Í¤Ï17Æü¡¢¥Õ¥ë¥×¤¬16Æü¤ËÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤Çº¸Í­îì¹üîì¹üÀÞ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£19Æü¤Ë¹üÀÞÉôÊ¬¤ÎÅ¦½Ð¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¡£¥Á¥§¥³½Ð¿È¤Ç¡¢12Æü¤Ë»ÙÇÛ²¼Áª¼êÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£