【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『THE FIRST TAKE』公開後は、リスナーから失恋の思い出や楽曲への想いを綴ったコメントが殺到し、話題に 大阪発の3人組ロックバンドreGretGirl(リグレットガール)が、7月18日と25日の2週連続で、「ホワイトアウト-From THE FIRST TAKE」と「デイドリーム-From THE FIRST TAKE」の音源を配信することを発表した。 reGretGirlは6月にYouTubeチャンネル『THE FIRST