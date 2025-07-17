¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û ¢£¡ØTHE FIRST TAKE¡Ù¸ø³«¸å¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¼ºÎø¤Î»×¤¤½Ð¤ä³Ú¶Ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë ÂçºåÈ¯¤Î3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉreGretGirl¡Ê¥ê¥°¥ì¥Ã¥È¥¬ー¥ë¡Ë¤¬¡¢7·î18Æü¤È25Æü¤Î2½µÏ¢Â³¤Ç¡¢¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¢¥¦¥È-From THE FIRST TAKE¡×¤È¡Ö¥Ç¥¤¥É¥êー¥à-From THE FIRST TAKE¡×¤Î²»¸»¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ reGretGirl¤Ï6·î¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØTHE FIRST