¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó»ÄÎ±Æü·Ï2À¤¤ÎÆüËÜ¹ñÀÒ²óÉü¤Ë¸þ¤±¡¢ÆüËÜ³°Ì³¾Ê¤Ï2À¤2¿Í¤ÎË¬ÆüÈñÍÑ¤Î¹ñÈñÉéÃ´¤ò·è¤á¤¿¡£»Ù±çÃÄÂÎ¤¬17ÆüÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë