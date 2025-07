大阪・関西万博の夜のショー『One World, One Planet.』が、19日より開催時間が変更されることになった。「EXPO 2025 Visitors」で17日に発表された。【写真】万博の夜を幻想的に彩る『One World, One Planet.』「大阪・関西万博において、会期中毎日開催している『One World, One Planet.』について、2025年7月19日(土)より開催時間を20:57〜に変更します」と伝えた。「なお、開催時間変更後も、大屋根リング南側上空で行