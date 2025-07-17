17Æü¤â³ÆÃÏ¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿»³·Á¸©Æâ¤Ï18Æü°Ê¹ß¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢ÆîÍÛ»Ô¤Î·§ÌîÂç¼Ò¤Ç¤Ïº£¡¢¤ª¤è¤½3000¸Ä¤ÎÉ÷Îë¤¬ÎÃ¤·¤²¤Ê²»¿§¤òÁÕ¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»³·ÁÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢Äá²¬¤È¼òÅÄ¤Ç35.8ÅÙ¡¢¿·¾±¤Ç35.3ÅÙ¤Ê¤É5¤«½ê¤ÇÌÔ½ëÆü¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢»³·Á¤â34.5ÅÙ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤ª¤è¤½1200Ç¯¤ÎÎò»Ë¤¬¤¢¤ê±ï·ë¤Ó¤Î¿ÀÍÍ¤òº×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆîÍÛ»Ô¤Î