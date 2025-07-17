¤ªÂ·¤¤¤ÎÇò¤¤°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À2¿ÍÁÈ¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µîÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¡É¤Ç¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸½Ìò¤Î²ð¸î¿¦°÷¡×¤È¡Ö»ÜÀß¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¹âÎð¼Ô¤ÎÊý¤¿¤Á¡×¡£¹âÎð¼Ô¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Í¡×²ð¸î¿¦°÷¡Ö¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç¤Í¡×¹âÎð¼Ô¡Ö¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¡£ÁÇÅ¨¡Á¡Ê¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡×KAiGO PRiDE ¥Þ¥ó¥¸¥ç¥Ã¥È¤µ¤ó¡Ö²ð¸î¿¦¤ÏÂçÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦»ö¤ò¡¢¿¿¼Â¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ