¡ØTV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! Ave Mujica¡×official guidebook Fatiscriptum¡Ù¡Ê¥Ö¥·¥íー¥É¡Ë¤¬9·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁá´ü¹ØÆþÆÃÅµÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ØÇó²¡¤·¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡Ù¤ò¸«¤ë ËÜ½ñ¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡ØBanG Dream! Ave Mujica¡Ù¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¥¹¥Èー¥êー²òÀâ¤ä¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÀßÄê¤Ï¤¸¤á³ÆÀßÄê»ñÎÁ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¥­¥ã¥¹¥ÈÂÐÃÌ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¡£ Áá´ü¹ØÆþÆÃÅµ¤È