¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½¥í¥Ã¥Æ¡Ê17Æü¡¢ËÌ¶å½£¡Ë3Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥È¡ª¶å½£¥Ç¡¼inËÌ¶å½£¡×¤È¤·¤ÆËÌ¶å½£»ÔÌ±µå¾ì¤Ç¥í¥Ã¥Æ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Á°Æü16Æü¤ÎÆ±Àï¤Ç65»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿ÌøÄ®Ã£¤¬¡Ö3ÈÖº¸Íã¡×¤ÇÉüµ¢¡£ÌîÂ¼Í¦¤Ï¡Ö2ÈÖ»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÀèÈ¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤Çº£µ¨3¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜÀ²¤¬Ì³¤á¤ë¡£¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û1Ãæ¼þÅìÍ¤µþ2»°ÌîÂ¼Í¦3º¸ÌøÄ®Ã£4»Ø¶áÆ£·ò²ð5°ì»³