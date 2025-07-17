¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö°ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤ÎHIRO¤µ¤ó¤¬¡¢¿·¼Ö¥Ð¥¤¥¯¤ÎHONDA PCX160¤ÇÃÏ¸µ¤ò¡Ö´·¤é¤·¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤·¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú °ÂÅÄÂç¥µ¡¼¥«¥¹ ¡ÛHIRO¤µ¤ó¿·¼Ö¥Ð¥¤¥¯PCX160¤Ç¡Ö´·¤é¤·¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×ÃÏ¸µ¡¦ÏÂ²Î»³¤Ç¥é¡¼¥á¥ó´®Ç½¡Ö³Ú¤·¤¤£±Æü¡× HIRO¤µ¤ó¤Ï¡Ö½ë¤¤ÃæPCX¤Ç¥Þ¥Õ¥é¡¼¤òÉÕ¤±¤ë°Ù¤Ë´·¤é¤·¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤È¥Æ¥­¥¹¥È¡£ÀÄ¶õ¤Î²¼¤Ë¿¼¤¤ÎÐ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿»³ÊÂ¤ß¤¬¸«¤¨¤ë¡¢Æ»¤Î±Ø¤é¤·¤­¾ì½ê¤Ç°¦¼Ö¤òÃó