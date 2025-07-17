Åìµþ¡¦Ë­Åç¶è¤Î½»Âð¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤Î±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£45ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¿ÆÂ²Ì¾µÁ¡É¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤¿±óÌî¤µ¤ó¤Î¥Ö¥í¥°ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢7·î3Æü¡¢Ë­Åç¶è¤Î½»Âð¤òË¬¤ì¤¿Ë¬Ìä´Ç¸î»Õ¤¬Éô²°¤ÎÃæ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À­¤Î°äÂÎ¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ï°äÂÎ¤Î¿È¸µ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢DNA´ÕÄê¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¡¢ÇÐÍ¥¤Î±óÌî¤Ê¤®¤³¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¤³¤Î½»Âð¤Î¸¼´Ø¤Ë¤Ï¥«¥®¤¬