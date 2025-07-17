JRÀ¾ÆüËÜ¤Ï17Æü¡¢´Ñ¸÷Îó¼Ö¡Ö¤Ï¤Ê¤¢¤«¤ê¡×¤Î2025Ç¯½©µ¨¤Î±¿¹Ô·×²è¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿¹Ô³«»Ï1¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢¤³¤Î½©¤ÏÊ¡°æ¸©¤ÎÆØ²ì±Ø¤ÈÊ¼¸Ë¸©¤Î¾ëºê²¹Àô±Ø¤ò·ë¤Ó¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥¿¡¼DC¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±¿¹Ôº£²ó¤Î±¿¹Ô¤Ï¡¢2025Ç¯10·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖËÌÎ¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó ¥¢¥Õ¥¿¡¼¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·×²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ï¤Ê¤¢¤«¤ê¡×¤Ï¡ÖÃÏ°è¤Î²Ú¤òÎó¼Ö¤Ë½¸¤á¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÈÃÏ°è¤Î±ï¤ò·ë¤ÖÎó¼Ö¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È