¢£¿·ÈÖÁÈ¡Ø¥ï¥í¥¿¡ª¡Ù¤ò´é¤ÇÉ½¸½ Storm FILM¸ø¼°X¤Ë¤ÆSixTONES¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£SixTONES¤Ï7·î18Æü16»þ¤«¤éPrime Video¤Ë¤Æ¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡Ø¥ï¥í¥¿¡ª¡Ù¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡ÛSixTONES¤Î¡È¥ï¥í¥¿¡ª¡É¥Õ¥§¥¤¥¹¡¿¡Ø¥ï¥í¥¿¡ª¡ÙÍ½¹ð ¤½¤Î¹ðÃÎ¤È¤·¤Æ¡¢SixTONES¤¬¡Ø¥ï¥í¥¿¡ª¡Ù¤òÉ½¾ð¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ÅÄÃæ¼ù¤Ï»õ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¸ý¸µ¤òÂç¤­¤¯³«¤¤¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¹âÃÏÍ¥¸ã¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬