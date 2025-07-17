º£Ç¯5·î¡¢ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤ÇÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¼Ö¤ÎÃæ¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤ò¼«Âð¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢ÌÏÂ¤Åá¤ò¸«¤»¤Æ¶¼¤·¤¿¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë16ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤³¤Î»ö·ï¤Ï5·î16ÆüÍ¼Êý¡¢±§º´»Ô¤Î»ÔÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¡Ê18¡Ë¤¬¡¢ÃË½÷4¿ÍÁÈ¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤Ë´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¾¯Ç¯2¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼Ö¤ÇÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤¿ÃË»Ò¹â¹»À¸¤ÏÌó10Ê¬¸å¡¢ÊÌ¤Î¾¯Ç¯¡Ê16¡Ë¤Î¼«Âð¤Ç¹ß¤í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£