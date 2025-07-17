¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤¸¤å¤ó¤¤¤Á¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËÌ³¤Æ»¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¢ª¡ÖÀÄ¿¹¡×¢ª¡ÖÅìµþ¡×¤ÇÁö¹Ôµ÷Î¥¡Ö1687km¡×¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ç¤ÎÄ¹Î¹¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¤¸¤å¤ó¤¤¤Á¥À¥Ó¥Ã¥É¥½¥ó ¡Û¡ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ê¤ó¤È!!1687km¡ª¡×¡ÖËÌ³¤Æ»¥Ä¡¼¥ê¥ó¥°¡×¢ª¡ÖÀÄ¿¹¡×¢ª¡ÖÅìµþ¡×°¦¼Ö¤Ç¤Î¥Ð¥¤¥¯Î¹¤òÊó¹ð¡ÚIndian Scout Sixty ¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¥«¥¦¥È¥·¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¡Ë¡Û¤¸¤å¤ó¤¤¤Á¥À¥Ó¥Ã¥É