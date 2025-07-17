¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¤·¤¿MLB¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¦¥²¡¼¥à¤¬¡¢¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¿ô¤¬810Ëü¿Í¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃ«Áª¼ê¤È¶¦¤Ëºòµ¨MVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸Áª¼ê¡¢ºòµ¨¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¡¼¥Ð¥ëÅê¼ê¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ëÁª¼ê¤¬Ì¾Á°¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÄ´ºº²ñ¼Ò¡Ö¥Ë¡¼¥ë¥»¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆüËÜ»þ´Ö16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¦¥²¡¼¥à¤ò¡ÖFOX¡×¤Î¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤È¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¹ç·×¤ÇÊ¿¶Ñ720Ëü