Å·Á³ÌÚ¤Î¥µ¥¤¥É¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿Keychron¤Î80¡óTKL¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖKeychron K8 HE¡×¤¬Makuake¤ËÅÐ¾ì¡£Gateron¤Î¼§µ¤¥»¥ó¥µ¡¼¥¹¥¤¥Ã¥ÁÅëºÜ¤Ç¥é¥Ô¥Ã¥É¥È¥ê¥¬¡¼¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¥­¡¼¤ò²¡¤·¤¿½Ö´Ö¤ËÈ¿±þ¤·¡¢Î¥¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¤¹¤°ºÆÆþÎÏ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Makuake¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤Ç¤Ï21,750±ß¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤­¤ë¡£Àè¹ÔÈÎÇä¤Ï2025Ç¯9·î19Æü¤Þ¤Ç¡£Å·Á³ÌÚ¥Ñ¥Í¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥é¥Ô¥Ã¥É¥È¥ê¥¬¡¼¤ËÂÐ±þ¤·¤¿80¡ó¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¡ÖKeychron K8 HE¡×Å·Á³ÌÚ¥Ñ¥Í¥ë¤ÈºÇ¿·¤Î¼§µ¤¥»