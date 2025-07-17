¡Ö¥­¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¿·Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡ÖAUTECH LINE¡×¤È¤ÏÆü»º¤Î¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¡¢Æü»º¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡õ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡Ê°Ê²¼¡¢NMC¡Ë¤Ï2025Ç¯7·î17Æü¡¢Æ±Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö¥­¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Î»ÅÍÍ¸þ¾å¡Ê°ìÉô²þÎÉ¡Ë¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¡Ö¥­¥ã¥é¥Ð¥ó AUTECH LINE¡Ê¥ª¡¼¥Æ¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¤ò¿·ÀßÄê¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¹õ¤¹¤®´é¡×¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª Æü»º¡Ö¥­¥ã¥é¥Ð¥ó¡×¤Î¿·¥«¥¹¥¿¥à¥·¥ê¡¼¥º¤È¤Ï!?¥­¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ï¡¢1973Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥ï