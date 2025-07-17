ÆüËÜ¥×¥í¥í¥¸¥¹¥êー¥ÈÅê»ñË¡¿Í [Åì¾Ú£Ò] ¤¬7·î17ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤Ë·è»»¤òÈ¯É½¡£25Ç¯5·î´ü¤Î·Ð¾ïÍø±×¤ÏÁ°¤Î´üÈæ23.7¡óÁý¤Î154²¯±ß¤Ë¿­¤Ó¤¿¤¬¡¢25Ç¯11·î´ü¤ÏÁ°´üÈæ2.1¡ó¸º¤Î151²¯±ß¤Ë¸º¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ Æ±»þ¤Ë¡¢Á°´üÊ¬ÇÛ¶â¤ò5600±ß¢ª5812±ß(Á°¤Î´ü¤Ï5201±ß)¤ËÁý³Û¤·¡¢º£´ü¤Ï1900±ß¤Ë¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹