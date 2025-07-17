¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Ï17Æü¡¢FWÇßÌÚÍã(26)¤¬¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤«¤é´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯7·î17Æü¤«¤é2026Ç¯1·î31Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢2025¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀçÂæ¤È¤Î¸ø¼°Àï¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£ÇßÌÚ¤ÏÎ©ÀµÂçÞÄÆî¹â¤«¤éÊ¡²¬Âç¤ò·Ð¤Æ¡¢2021Ç¯¤Ë¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ø²ÃÆþ¡£ºòÇ¯²Æ¤ËÀçÂæ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿¡£º£µ¨J2¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢1ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤Þ¤¿¡¢¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤ÈÅ·¹ÄÇÕ¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°Ê