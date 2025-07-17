¿Íµ¤¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É[Alexandros]¤¬17Æü¡¢¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¹¢¤òµÙ¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÀî¾åÍÎÊ¿¡Ê42¡Ë¤ËÂå¤ï¤ê¡¢µÞ¤­¤ç¥Ù¡¼¥¹¤Î°ëÉô´²Ç·¡Ê42¡Ë¤¬¥é¥¸¥ª¤Ë¥ê¥â¡¼¥È½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Àî¾å¤Ï17ÆüÊüÁ÷¤ÎLOVE FM¡Ömusic ¡ß serendipity¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å3¡¦00¡Ë¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¤Ç¤ÎÀ¸½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£X¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖËÜÆüÊüÁ÷¤ÎLOVE FM¡Ømusic ¡ß serendipity¡Ù¤Ï¡¢Ï¢Æü¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤è¤êÀî¾å¤Î¹¢¤òµÙ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ°ë