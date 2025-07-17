£Â£é£ò£ä£í£á£î [Åì¾Ú£Ç] ¤¬7·î17ÆüÂç°ú¤±¸å(15:30)¤ËÈó³«¼¨¤À¤Ã¤¿¶ÈÀÓ¸«ÄÌ¤·¤òÈ¯É½¡£25Ç¯6·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ÏÏ¢·ë·Ð¾ïÂ»±×¤¬6.8²¯±ß¤ÎÀÖ»ú(Á°¤Î´ü¤Ï20.2²¯±ß¤ÎÀÖ»ú)¤ËÀÖ»úÉý¤¬½Ì¾®¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ ³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹ ²ñ¼ÒÂ¦¤«¤é¤Î¡Ú½¤Àµ¤ÎÍýÍ³¡Û 2025 Ç¯6·î´ü¤ÎÄÌ´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Á°Ï¢·ë²ñ·×Ç¯ÅÙ¤ËÂ¿³Û¤Î±Ä¶ÈÂ»¼º¤ò·×¾å¤·¤¿EX»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔ³ÎÄêÍ×ÁÇ¤¬Â¿¤¯¡¢¹çÍýÅª¤Ë»»Äê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶Ë¤á¤Æº¤Æñ¤Ê