Ä¹ºêÅÅµ¤µ°Æ»¡¢Ä¹ºê»Ô¡¢»°°æ½»Í§¥«¡¼¥É¡¢Ä¹ºê¹ñºÝ´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¡¢½½È¬¿ÆÏÂ¶ä¹Ô¡¢FFG¥«¡¼¥É¡¢¥Ë¥â¥«¡¢¥¸¥§¡¼¥·¡¼¥Ó¡¼¡¢À¾Å´¥¨¥à¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡¢¾®ÅÄ¸¶µ¡´ï¡¢QUADRAC¤Ï¡¢2025Ç¯½©º¢¤è¤ê¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡ÖÆüËÜÈÇMaaS¿ä¿Ê¡¦»Ù±ç»ö¶È(´Ñ¸÷Â¥¿Ê·¿)¡×¤ÎºÎÂò¤ò¼õ¤±¡¢stera transit Ä¹ºêMaaS¿ä¿Ê»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£stera transit Ä¹ºêMaaS¿ä¿Ê»ö¶È¡¢2025Ç¯½©º¢¤è¤ê¼Â¾Ú¼Â¸³³«»ÏÄ¹ºê»Ô¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð²½¤äÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý