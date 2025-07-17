¤«¤é¤¢¤²ÀìÌçÅ¹¡Ö¤«¤é¤ä¤Þ¡×¤Ï¡¢2025Ç¯7·î25Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¤«¤é¤ä¤ÞÄê¿©(4¸Ä)¡×¤ò´Þ¤àÄê¿©4ÉÊ¤òÄÌ¾ï²Á³Ê¤«¤é¡Ö150±ß°ú¤­¡×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤«¤é¤ä¤Þ´¶¼Õº×¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë2¼ïÎà¤Î¤«¤é¤¢¤²¡ÊÃ±ÉÊ¡Ë¤âÀÇ¹þ110±ß¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î25Æü(¶â)¡Á7·î31Æü(ÌÚ)¡¢Ê¸Ãæ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þÉ½µ­¤«¤é¤ä¤Þ¤Î¿Íµ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¡Ö7Æü´Ö¸ÂÄê¡×°Â¤¯¤Ê¤ë2014Ç¯12·î¤ËÁêÌÏ¸¶»Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¤«¤é¤ä¤Þ¡×¤Ï¡¢¤È¤ó¤«¤ÄÀìÌçÅ¹¡Ö