¡Ö¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼£Ú¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç²Î¼ê¤ÎÍ­°Â°É²Ì¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±Ñ¸ìÈ¯²»»î¸³¤ÎEP-Pro¤Ç¤Ï¡Ö±Ñ¸ìÈ¯²»µ»Ç½¸¡Äê ÆÃµé¡×¤ò¼èÆÀ¡¢EPT¤Ç¤Ï¥¹¥³¥¢90ÅÀ¤òºÎ¤ê¡¢¡È±Ñ¸ìÈ¯²»»ØÆ³»ÎÇ§Äê¥³¡¼¥¹¡É¤Î¼õ¹Ö»ñ³Ê¤âÆÀ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú Í­°Â°É²Ì ¡Û¡Ö¡Ê±Ñ¸ìÈ¯²»»î¸³¤Î¡ËEP-Pro¤Ç¤Ï¡Ø±Ñ¸ìÈ¯²»µ»Ç½¸¡Äê ÆÃµé¡Ù¤ò¼èÆÀ¡¢EPT¤Ç¤Ï¥¹¥³¥¢90ÅÀ¤òºÎ¤ê¡¢ ¡È ±Ñ¸ìÈ¯²»»ØÆ³»ÎÇ§Äê¥³¡¼¥¹ ¡É