¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¥Ê¥Ó¤Ï7·î16Æü¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¤ÎÍøÍÑ¼ÂÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä´ºº¤Ï2025Ç¯6·î4Æü¡Á6·î10Æü¡¢194¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡û¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤­¤Ã¤«¤±¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¼¡¤Î¤¦¤Á¤É¤ì¤Ç¤¹¤«?(Ê£¿ôÁªÂò²Ä)¥´¡¼¥ë¥É¥«¡¼¥É¤òºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤­¤Ã¤«¤±¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È(¥Þ¥¤¥ë)´Ô¸µÎ¨¤¬ÎÉ¤¤¤«¤é¡×¤¬60.3%¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¤³¤ì¤Ë¡ÖÆÃÅµ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×