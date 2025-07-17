DeNA¤Ï¡¢7·î23Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à THE FESTIVAL 2025 in YOKOHAMA¡Ù¤ª¤è¤Ó7·î24Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à2025¡Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢²£ÉÍ¸ø±à¡¦ÆüËÜÂçÄÌ¤ê¤ÇÌîµå¿¶¶½¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØPLAYBALL FESTIVAL¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡È¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÌîµåÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÌµÎÁ¤ÎËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²£ÉÍ¸ø±à¤Ë¾®¤µ¤ÊÌîµå¾ì¤¬½Ð¸½¤·¡¢¥´¥à¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ1¥Á¡¼¥à